Два этапа: в каком возрасте люди стареют быстрее всего

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Nature Aging: организм человека резко стареет в 44 года и 60 лет

Два этапа: в каком возрасте люди стареют быстрее всего

Фото: 5-tv.ru

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Выяснилось, что по достижении определенных лет в организме человека начинаются быстрые изменения.

Ученые из Стэнфордского медицинского института определили, что человек быстрее всего стареет в 44 года и в 60 лет. Именно по достижении этих возрастных отметок в организме начинаются быстрые изменения, пишет журнал Nature Aging.

Проведенное учеными исследование охватило 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет. Эти люди в течение нескольких лет регулярно, раз в несколько месяцев, сдавали кровь и другие анализы. Результаты показали, что уровень большинства молекул в организме изменяется не постепенно, а скачкообразно.

Так, у людей, достигших 44 лет, отмечались резкие изменения в количестве молекул, связанных с липидным обменом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также состоянием кожи и мышц.

У тех же, кто добрался до отметки в 60 лет, добавлялись изменения, связанные с углеводным и кофеиновым обменом, иммунной регуляцией и функцией почек.

Исследователи таким образом выяснили, почему риск ряда заболеваний, например болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, значительно возрастает с годами. Однако, что вызывает резкие изменения именно в 44 года и 60 лет, пока остается загадкой.

Врач-гериатр Валерий Новоселов ранее в беседе с 5-tv.ru, объяснил, как стресс на фоне потери близких может привести к преждевременному старению.

По словам специалиста, близкие люди — это часть самого человека. Соответственно, их уход из жизни, особенно родителей, которые являются своего рода «корнем» человека, могут сильно ускорить его старение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как биологический возраст человека поможет «правильно стареть».

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