«Грады» уничтожают замаскированные склады ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ВС РФ теснят неприятеля в зоне проведения спецоперации.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» громят замаскированные склады с техникой ВСУ и наносит удары по скоплению пехоты противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты цели и кадры объективного контроля, позволяющие убедиться, что объекты успешно поражены, предоставляются операторами разведывательных БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.