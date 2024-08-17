«Грады» уничтожают замаскированные склады ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как «Грады» уничтожают замаскированные склады ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / AP/ ТАСС; 5-tv.ru
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ВС РФ теснят неприятеля в зоне проведения спецоперации.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» громят замаскированные склады с техникой ВСУ и наносит удары по скоплению пехоты противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Координаты цели и кадры объективного контроля, позволяющие убедиться, что объекты успешно поражены, предоставляются операторами разведывательных БПЛА.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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