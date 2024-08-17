Теперь Игнатова: фигуристка Александра Трусова вышла замуж

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 481 0

Фигуристка Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова

Фото, видео: Instagram* / makar_ignatov / avtrusova; 5-tv.ru

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Торжественная церемония состоялась в окружении близких.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова и ее коллега по льду — Макар Игнатов теперь муж и жена. Спортсменка поделилась радостной новостью в своем личном блоге.

«Теперь Александра Игнатова», — сообщила спортсменка.

Церемония прошла в торжественной обстановке. На свадьбе молодоженов окружали только близкие и друзья.

Фигуристка показала в соцсетях и традиционное утро невесты — как проходила финальная подготовка к важному событию.

Отношения Александры и Макара начались всего полгода назад. Несмотря на молодость и короткий срок знакомства, пара решилась на этот ответственный шаг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тренеры высказались о помолвке фигуристки Трусовой. Многие коллеги поздравили спортсменку, однако некоторые удивились столь серьезному решению 20-летней девушки.

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