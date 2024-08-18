ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции украинских боевиков.

Перебросив резервы для атаки на курскую землю, Киев ослабил основную свою линию обороны на Донбассе. Российские штурмовики продавливают позиции противника на главных направлениях — в Часовом Яре, в Торецке, где бои уже идут в городской застройке, в направлении Курахово и, наконец, Покровска. Причем последний участок наиболее интересен, здесь уже оформился клин явного прорыва, который стремится к важному узлу снабжения и обороны ВСУ. За неделю освобождено здесь три населенных пункта, по данным Минобороны. Вопрос, где оборона националистов прорвется раньше. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев работает под Донецком.

Донецкое направление

Бронемашина выныривает из облаков пыли, и звучит сигнал на высадку. Штурмовики остаются один на один с противником. Огонь на подавление.

На Донецком направлении подразделения группировок «Восток», «Юг» и «Центр» продолжают давить врага, продвижение каждый день.

Боец с позывным «Заза» поставил российский флаг на виду у врагов. Сам до сих пор под впечатлением от собственного поступка.

«Чувство победы, азарта, не знаю, как сказать, неповторимые эмоции были», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Заза».

Пока в Курской области украинские формирования и спешно переброшенные туда резервы увязли в боях, возле Донецка поредевшие киевские части терпят крах. Железное — спутник Торецка, открывающий вход в этот город. За Торецком — Константиновка, Славянск и Краматорск, названия, которые известны еще со времен «Русской весны».

Дело дошло до того, что уже официальные лица ВСУ начали говорить о неминуемой катастрофе.

«Я бы сказал, что на нашем участке фронта стало хуже. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят», — это слова боевика из 110-й механизированной бригады ВСУ Ивана Секача.

Под Донецком российская армия изобретает все новые методы борьбы с врагом. Боевые машины десятками переделывают в мастерских под новые реалии боя.

Всем известный тягач МТЛБ, модернизированный с учетом опыта боевых действий. Спереди — пулемет ДШК, здесь — антенная связь, сверху, конечно, решетки от дронов, но самой интересной доработке подвергнут десантный отсек. Пойдемте, посмотрим, как там. Крышу у него удалили, сбоку сделали броневые щиты. Солдаты могут находиться здесь и стоя, и сидя — им очень легко выходить из машины.

Появляются даже новые виды войск. Ну кто мог предположить, что в 2024 году вновь актуальной окажется «легкая кавалерия» на мотоциклах? Но она есть и буквально на плечах врага ворвалась в село Урожайное.

«Прямо в тыл заезжали по главным дорогам. Мотики бросили, пошли штурмовать. А до этого по минным полям проезжали, спускались», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Буран».

Эти парни — настоящая элита штурмовой пехоты. Впрочем, без тяжелого вооружения она бессильна что-либо сделать. И поэтому перед штурмом деревни и лесопосадки тщательно обрабатывают «Ураганом».

«Прекрасно справляется с современными средствами вооружения западного. Такие, как «Крабы», «Три семерки», остальное. Ей все равно, какой там «Краб», — сообщил командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Апостол».

В одних и тех же боевых порядках сейчас работают как артсистемы времен СССР, так и новые разработки российской оборонки. На линии фронта, например, появилась огнеметная установка ТОС-2, вариант широко распространенной ТОС-1 «Солнцепек». Она мало того, что стреляет в три раза дальше, чем предшественница, так еще и надежно защищена от ударов FPV-дронов и ракет с шрапнелью. Ее экипаж сидит в бронекапсуле и управляет стрельбой по спутнику.

«На первом ТОСе больше адреналина, на втором приехал и не сильно боишься за свою жизнь. Отрабатывали на угледарском направлении, потом работали на запорожском направлении», — рассказал командир огнеметной системы ТОС-2 с позывным «Банщик».

Вот такие огненные грибы встают над позициями ВСУ, когда на поле боя появляется ТОС 2. В самой же украинской армии сейчас наблюдается дефицит ракет и снарядов, которые они компенсируют FPV-дронами. Соревнование тактик и стратегий продолжается каждую минуты. И уже очень скоро мы узнаем, оказался ли фатальным марш на Курскую области для солдат ВСУ, сопротивляющихся на донецком направлении.

Купянское направление

Трещит оборона ВСУ и на тихих прежде участках фронта. Так серьезное продвижение у наших войск по направлению к Купянску Харьковской области.

Один из самых активных участков фронта — Купянский. В небе постоянно вражеские дроны. Заезд на позиции всегда по темноте.

В основном, летает «Баба Яга» или разведывательные дроны, которые реагируют на тепловой сигнал. Сейчас хорошая возможность проскочить, поэтому едем на вот таких передвижных багги.

Дальше в лесопосадке пересаживаемся на танк, расчет как раз выезжает на боевую работу. Бить по цели будут из скрытой огневой позиции, подход и подъезд к которой тщательно маскируют.

«Потому что, когда вот так вот замаскированно, ни дрон, ничего подлететь не может. Он знает, допустим, что здесь техника стоит, а ударить по нему не может», — рассказал командир танка с позывным «Кот».

Пока танк готовится к работе, наблюдатель контролирует небо.

«Если какие-то моменты такие происходят, я сразу же сбиваю, бегу до танка и докладываю. Мужики, FPV, все в танк. Я, соответственно ухожу в укрытие», — сообщил командир танка с позывным «Мираж».

Известно одно — в лесопосадке, куда танк и ведет огонь, находится большое скопление живой силы противника, и солдатам ВСУ туда постоянно подвозят резервы.

Что касается работы наших операторов ударных дронов, задачи у них схожие.

«Самое действенное, в данном случае, работа по живой силе», — заявил инженер расчета ФПВ с позывным «Борода».

Как раз одна из таких целей у расчета появилась во время нашего интервью. Цель находится в 11 километрах. Это участок, где ВСУ начали рыть новые блиндажи.

Из тыла продвижение наших войск к Купянску поддерживает артиллерия западной группировки. Гаубицы «Гиацинт» работают без перерыва.

В этом расчете служат три родных брата и два двоюродных. О своих родственных связях стараются много не говорить, а вот о работе и боевых достижениях — всегда пожалуйста.

«Мы разрушили пункт БПЛА разведки вражеской с третьего снаряда. Укрытие их и пункт БПЛА был повержен», — сообщил наводчик орудия с позывным «Кит».

Группировка «Запад» в Харьковской области продвигается вперед. Активные бои идут в районе Берестового, Песчаного, Табаевки и Кисловки, окраины Купянска под огневым контролем наших сил.