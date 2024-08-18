Стране срочно понадобились кумиры из армейских рядов, но выбор был сделан неудачно.

Бывший нацистский бункер превратили в развлекательный центр с отелем и ресторанами. В центре Гамбурга. Гостей встречает приветливая вывеска, которая как бы намекает, что здесь многолюдно и весело.

В целом, все безобидно (на крыше зеленые кустики), если не знать, что этот гигантский бункер построили силами заключенных концлагерей, в том числе военнопленных. И уже черно-белый плакат выглядит как издевательство над памятью жертв нацистского режима, но постояльцам отеля этого, конечно, не расскажут. Зачем их беспокоить? Ведь цены тут начинаются от 20 тысяч рублей за ночь. Да и сколько можно каяться немцам, правда?

Видимо, так подумали и в Бундесвере и потихоньку включили в «зал воинской славы» некоторых членов СС и НАСДАП под соусом «они же были славными воинами», а немецкой армии нужны сейчас примеры стойкости и мужества.

Где их взять? Не рыцарей-тевтонцев же выкапывать! Когда немецкая армия достигла самых заметных военных успехов? Правильно, в начале 1940-х годов. Так в числе реабилитированных оказались ас Люфтваффе Эрик Хартман, который начал карьеру еще в «Гитлерюгенде» и получал награды из рук самого фюрера, а также результативный подводник Эрих Топп, член НСДАП, истинный ариец, как положено. Ну, и другие такие же.

После скандала в прессе, «Устав о традициях» на этой неделе отлистали обратно. Запятнанных красно-коричневым звезд Вермахта отправили снова в чулан истории. Но осадочек, как говорится, остался.

Вернее, окно Овертона оказалось приоткрытым и оттуда потянуло гарью от покрышек «укромайдана». Все начинается по той же схеме, что мы видели у ближайших соседей. Сначала Бандера, мол, никакой не убийца, а жертва режима, потом он — борец за свободу, а там уже и герой нации, и дикие пляски вокруг его портретов, и факельные шествия.

Заменить Бандеру на Хартмана — и вообще не отличить, они даже внешне похожи. Вот только с текстом надо поработать. «Кто не скачет тот москаль» — в Германии не поймут. Кто не скачет тот еврей? Цыган? Араб? Кого выберут крайним на этот раз? Может прусаков?

Кто не скачет — тот прусак! Тем более Восточная Пруссия — это сейчас Калининградская область, а значит в Европе к тексту придираться не будут. Понятно, кто враг. Тем более, что реабилитацию «традиций» в немецкой армии начала еще Урсула Фон дер Ляйен, в бытность министром обороны, а она сейчас в ЕС главная. Не будет же душить собственный проект.

Но почему, в принципе, Германии понадобились какие-то военные кумиры сейчас?

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