Судебные разбирательства о правах на песни Юры Шатунова не окончены

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Как ни крути, наследием музыканта будут распоряжаться из-за рубежа.

Фото, видео: Роберт Нетелев / ТАСС; 5-tv.ru

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Права на песни Юры Шатунова принадлежат семье Юры Шатунова. Так решил Сочинский суд, куда вдова обратилась с исковым требованием.

Два года шли разбирательства. Всего в решении перечислены 23 композиции, в том числе хиты «Седая Ночь», «Розовый Вечер» и другие.

Вдова Светлана Шатунова предоставила в суд документы о том, что автор слов и мелодий песен Сергей Кузнецов все завещал своему другу Юре. Сам Кузнецов тоже умер. Казалось бы, все. Точка...

Но нет. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин уверяет, что у него тоже есть договор с тем же самым Кузнецовым, подписанный ранее о передаче ему всех прав на хиты группы. Пятого сентября в другом суде, в Ставропольском, он намерен это доказать.

Более того, Разин выложил в сеть договор непосредственно с Шатуновым, который тоже передавал ему все права на аудио и видеозаписи с ним лично. Разин, кстати, намекает, что деньги за эту сделку Шатунов потратил на любовницу.

В общем, битва за наследство еще не закончена. Грустно, что в любом случае права на творчество «Ласкового мая», а это часть памяти миллионов россиян, уйдут за границу. Либо в Германию, где живет вдова, либо в США, куда тот же Разин перепродал то, что он считает своим активом.

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