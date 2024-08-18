Юридически не подкованы: как мошенники обводят вокруг пальца звезд

Артисты не реже чем их поклонники попадаются на уловки злоумышленников.

Насколько беспомощными оказываются народные кумиры в делах юридических. И этим активно пользуются, в том числе мошенники.

На этой неделе Лариса Долина оказалась в центре одной из таких схем. Она лишилась крупной суммы денег и по бумагам даже продала квартиру в центре Москвы и все, якобы из-за неосторожной фотографии со своим паспортом, данными с которого и воспользовались злоумышленники. На нее даже кредит успели оформить. Концертный директор Долиной уверяет, что преступникам помог искусственный интеллект. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук расскажет, как именно.

Тихий московский дворик в центре столицы и в центре большого скандала, один из самых дорогих районов — Хамовники. Да и дом не простой, элитный. Рядом парк Горького, Моква река, охрана, периметр безопасности. И пять подозрительных личностей, которые уверяют, что квартира Ларисы Долиной теперь принадлежит им. Ретировались до приезда журналистов.

«Охрана не пустила их, потому что нет инструкции пропускать посторонних людей. Документы на квартиру не предъявляли, сказали, что у них есть. Вели себя по-деловому», — сообщил сосед Ларисы Долиной Владимир Марусов.

Народная артистка в специальном обращении, устало и заметно нервничая уверяет, что жилье украли.

«В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», — заявила народная артистка РФ Лариса Долина.

Чуть позже стали известны детали сделки. Аферисты не мудрствовали, на самом деле купили у Ларисы Долиной «золотые квадраты» за 112 миллионов рублей, правда по цене значительно ниже рыночной.

«Через 200 метров начинается „золотая миля“ — Остоженка, это очень ценно. Грузинская набережная, парк Горького, Москва-река… Люди здесь все живут, в основном, респектабельные квадратный метр здесь стоит полтора-два с половиной миллиона рублей. Мошенников, конечно, приятгивает тоже», — уверен риелтор Константин Муравьев.

Но никто и глазом не повел, хотя схема расхожая. Ольга Кривельская, руководитель юридической компании, доцент МГИМО, изучила множество подобных афер. Говорит, что ключевых признаков того, что вас обманывают, не так много.

«В основном, они сводятся к тому, чтобы сначала войти доверие к жертве, затем убедить ее в серьезности сложившейся ситуации, что ее имуществу, денежным средствам угрожает опасность. Изолировать жертву от влияния третьих лиц, близких, которые могли бы повлиять на решение ввести ее в нормальное разумное состояние», — утверждает кандидат юридических наук, доцент МГИМО Ольга Кривельская.

Подробности конкретно этой версии раскрыла сама народная артистка. Долина рассказала, что обманщики связались с ней в апреле, представились силовиками. Напугали, что квартиру пытаются переоформить мошенники.

Звонок за звонком и певица уже имеет дело якобы с «ФСБ». Теперь ее премиум жилье — приманка, а она — участник оперативной комбинации. Квартиру нужно фиктивно продать, мошенников поймать с поличным, а все деньги со сделки и сбережения нужно перевести на «безопасный счет». Это должен был сделать специальный курьер, роль отвели фитнес-тренеру Анжелике Цырульниковой, с которой тоже якобы связались сотрудники «ФСБ», рассказала женщина в полиции.

«Они очень много про меня знали, даже о моих детях, потому подозрений, что мошенники или я участвую в какой-то махинации, у меня не было. И в один из дней или вечеров мне некая тоже работник органов позвонила и сказала: «У меня будет для вас сюрприз, с очень известным человеком вы готовы встретиться?» — рассказала курьер Анжелика Цырульникова.

Но следователи ей не поверили. Анжелика задержана, и более того, подозревается в причастности и к другим преступлениям.

«Я к этому вообще никак не отнеслась, это просто вот как услуга, и я спокойная и умиротворенная вернулась домой», — утверждает курьер Анжелика Цырульникова.

Сама Анжелика родом из Кирова. Выросла вот в этом доме, соседи не верят, была ведь хорошая девочка.

Мошенники продолжают досаждать Ларисе Долиной. В день попытки скандального заселения новых собственников, неизвестные взломали соцсети певицы и выложили провокационный пост.

«Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины», — заявила народная артистка РФ Лариса Долина.

Обманутые звезды

Подобный обман не первый среди российских селебрити. Мошенники дозванивались до Стаса Михайлова, Юрия Лозы, Сергея Зверева. Недавно список пополнил и Никас Сафронов. Сначала мошенники пытались получить доступ к контактам художника, а затем в ход пошли технологии дипфейка.

«Звонит мой приятель, Ковалев Андрей, такой бизнесмен, певец, и говорит: «Я в Америке, одолжи мне, пожалуйста, деньги». Я выслушал, положил трубку. Позвонил ему, он говорит: «Никас, ты шутишь, я тебе не звонил, ничего у тебя не просил», — рассказал художник Никас Сафронов.

С помощью того же дипфейка аферисты заложили и подмосковный коттедж Ларисы Долиной. Технология воссоздала голос и лицо артистки так реалистично, что микрокредитные организации не увидели отличий.

«Уже становится сложно обычному, неподготовленному человеку распознать, где дипфейк, где настоящее видео. Люди все больше узнают об этой технологии, начинают ее применять. Опять же, в мошеннических действиях, в том числе. Поэтому да, увеличивается и будет увеличиваться в геометрической прогрессии в ближайшее время, к сожалению», — уверен член Экспертного совета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по информационным технологиям Александр Ильин.

Но ощутить себя хозяевами всей этой красоты с дизайнерским ремонтом и, как уверяли в объявлении, с мебелью премиум-класса из ценных пород дерева, людям, которые заплатили деньги, пока не получается. Только после расследования будет понятно, что делать с квартирой.

Спустя пару дней после скандала Долина вышла в свет в Нижнем Новгороде на фестивале своего имени и впервые прокомментировала произошедшее нашей съемочной группе. Народная артистка настроена весьма оптимистично, переживать беду ей помогают поклонники.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся. Меня поддерживают все, потому что это — мои друзья», — утверждает народная артистка РФ Лариса Долина.