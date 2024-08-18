При тренировочном полете в Ставрополье разбился легкомоторный самолет

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 23 0

Пилот воздушного судна, к сожалению, погиб.

При тренировочном полете в Ставрополье разбился легкомоторный самолет

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ставропольском крае разбился легкомоторный самолет Zlin-42 при выполнении тренировочного полета. Источник 5-tv.ru сообщает, что пилот воздушного судна, к сожалению, погиб. 

Известно, что он разбился в расстоянии полутора километров от аэродрома Рыздвянный. Вся информация уточняется. 

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
При тренировочном полете в Ставрополье разбился легкомоторный самолет
12:50
Кадров нет: в ФРГ военные больше не охраняют казармы бундесвера
12:20
Война родственников: как дети покойного Алена Делона будут делить его наследство
11:55
В России выявили хищение более 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект
11:39
Использует военных? Что сделает Трамп после победы на выборах по оценкам СМИ
11:24
Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ

Сейчас читают

Война родственников: как дети покойного Алена Делона будут делить его наследство
Террористическая тактика: в США объяснили жестокость ВСУ по отношению к людям
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака