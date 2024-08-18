При тренировочном полете в Ставрополье разбился легкомоторный самолет
Пилот воздушного судна, к сожалению, погиб.
Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig
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В Ставропольском крае разбился легкомоторный самолет Zlin-42 при выполнении тренировочного полета. Источник 5-tv.ru сообщает, что пилот воздушного судна, к сожалению, погиб.
Известно, что он разбился в расстоянии полутора километров от аэродрома Рыздвянный. Вся информация уточняется.
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