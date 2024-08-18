Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан. Некоторое время назад самолет главы государства приземлился в Баку.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхямом Алиевым планируется обсуждение двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Кроме того, по информации «Известий», также среди заявленных тем встречи урегулирование азербайджано-армянского конфликта. В частности, подписание мирного договора, определение госграницы между двумя странами, разблокирование нарушенных ранее экономических и логистических связей.

В настоящее время началась неформальная встреча Путина и Алиева.