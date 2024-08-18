Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 82 0

Среди заявленных тем во время переговоров с Ильхамом Алиевым фигурирует урегулирование азербайджано-армянского конфликта.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан. Некоторое время назад самолет главы государства приземлился в Баку.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхямом Алиевым планируется обсуждение двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Кроме того, по информации «Известий», также среди заявленных тем встречи урегулирование азербайджано-армянского конфликта. В частности, подписание мирного договора, определение госграницы между двумя странами, разблокирование нарушенных ранее экономических и логистических связей.

В настоящее время началась неформальная встреча Путина и Алиева.

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