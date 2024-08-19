Редчайшее явление: небо над Москвой озарила «Осетровая Луна»

Небо над Москвой озарила «Осетровая Луна»
Фото, видео: Telegram / Aknet85 / Aknet85; Telegram / Говорит Жулебино / govoritzhulebino; 5-tv.ru
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Совмещение суперлуния с другим явлением — «Голубая луна», происходит редко, всего раз в 10-20 лет.
С вечера минувшей субботы москвичи и жители Подмосковья могли увидеть необычное астрономическое событие — «Осетровую Луну» совместно с «Голубым суперлунием». В социальной сети многие уже начали делиться кадрами этого явления.
«Осетровая Луна» — это название одного из полнолуний, которое случается в августе. Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах. А термин «голубая луна» возник еще два века назад. Он никак не связан с цветом, а имеет связь с выражением «однажды под голубой луной», которое употребляют о редком событии.
Сочетание суперлуния и «Голубой Луны» происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.
В этот период многие могут столкнуться с плохим самочувствием. Поэтому надо быть особо внимательным к своему здоровью, пить много жидкости, употреблять овощи и фрукты.
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