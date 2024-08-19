Школьники из Мариуполя побывали на автодроме «Игора Драйв»

Самую необычную экскурсию этого лета устроили под Петербургом школьникам из Мариуполя. Они увидели мотоциклы, мощность двигателей которых насчитывает сотни лошадиных сил. На обычной дороге такие не встретишь, но даже на автодроме увидеть их может не каждый. Однако для ребят сделали исключение. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал с ними на «Игоре Драйв».

Мощный старт, мгновенный разгон, едва ли не космические перегрузки на крутых поворотах, адреналин и непредсказуемый финал. На автодроме «Игора Драйв» проходит этап чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам Motoring — одна из самых зрелищных и динамичных мотодисциплин.

Этот этап проходит почти без зрителей, что позволяет пилотам максимально сосредоточиться на гонке. Эксклюзивная возможность увидеть состязания есть только у особых гостей. На трибунах — школьники из Мариуполя.

«Очень круто. Мы никогда раньше такого не видели. Прямо нравится нам всем очень», — сказал школьник из Мариуполя Максим Кулик.

«Такого раньше не видели. Адреналин зашкаливает, очень сильно нравится», — поделился впечатлениями Даниил Данилов из Мариуполя.

Такие мотоциклы и правда на улицах не встречаются. Все они переделаны и доработаны под гонки.

«Здесь установлено высокое ветровое стекло для лучшей аэродинамики, заменены пульты управления со стандартных на простые и понятные. Панель специальная, которая записывает информацию с различных систем мотоцикла», — продемонстрировал участник пятого этапа А5 Motors Motoring Родион Лукманов.

Есть даже видео с интегрированной в систему камеры — здесь видна и конфигурация трассы, и все важные для пилота показатели: скорость, обороты двигателя, лучшее и худшее время. Увидеть такие мотоциклы и гонку для мариупольских школьников — уже сбывшаяся мечта.

«Очень сильно хотела попасть, очень хотела посмотреть на то, как вообще происходят гонки», — призналась Марина Михнева из Мариуполя.

«Я люблю читать, и недавно я прочитала как раз книгу про мотоциклистов, про гонки, как это все происходит. И это было как раз в тему недавно прочитанной книги», — отметила Анастасия Киор из Мариуполя.

День на автодроме мирового уровня — подарок подросткам из Мариуполя от благотворительного Фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ». Школьники по приглашению правительства Санкт-Петербурга приезжают сюда на отдых, а экскурсия на «Игора Драйв» — обязательная и самая эффектная часть большой развлекательной программы.

«Приезжают прежде всего за эмоциями радости и какого-то неподдельного интереса, потому что, конечно, детям интересно, как работает гоночный автодром. И вообще, побывать на такого уровня объектах — это уникальная возможность», — отметила директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Школьникам показали то, что обычно скрыто от зрителей. В пресс-центре они узнали о рекордах скорости, эволюции и развитии гоночных болидов и конечно, они увидели автомобили, рев моторов которых заставляет сердца биться чаще.

«Эти машины не серийные, они специально подготовлены для гоночного трека. Здесь нет фар или какого-то уюта внутри», — показали ребятам.

Яркий финал — игра в боулинг.

«Я сегодня в первый раз играла. Так классно, интересно. Я сразу страйк забила», — поделилась впечатлениями школьница из Мариуполя Мария Солодовник.

Подростки настолько азартны, что полностью погрузились в игру.

«Очень все прямо нравится. Это лучшее мое времяпрепровождение летом», — сказал Андрей Глебов.

Никто не уехал без хорошего настроения. Самый захватывающий день у школьников прошел на автодроме «Игора Драйв».