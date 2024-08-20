В разы: с началом осени в России могут резко взлететь цены на такси

Новый закон был введен еще год назад с отсрочкой выполнения. Однако, большинство водителей дотянуло до последнего.

В первый день осени цены на такси могут взлететь в несколько раз. Водителям к этой дате нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, получить разрешение на работу в такси, а еще перекрасить машину в правильный цвет.

Почему большинство водителей условия так и не выполнили и чем это грозит пассажирам, узнал корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

За почти год, что действует закон о такси, лишь четверть водителей прошла все необходимые процедуры и согласования. Не хотят оформлять документы в основном самозанятые в Петербурге и Москве.

Чтобы получить лицензию, придется привести машину в надлежащий вид — она должна быть белой с желтой полосой. Проходить мед и техосмотр перед каждым выходом на работу. И вот еще — оформить полис страхования ответственности перевозчика перед пассажиром.

Виктор Вайчулис до сих пор восстанавливается после аварии, в которую попал в начале июня. Такси разбилось об КАМАЗ. В результате у пассажира ушибы и госпитализация. Все — за свой счет, хотя вроде и воспользовался услугами лицензированного перевозчика, а не бомбилы.

Сейчас по закону в случае травмы пассажира ответственность несет водитель. По ОСАГО для такси пострадавший клиент может получить до 500 тысяч рублей. Но агрегаторы, как правило, дополнительно страхуют пользователей сервиса. В том числе, и чтобы не отпугнуть водителей.

«Во всей стране, за исключением Москвы и Московской агломерации, частично Петербурга, услуги такси оказывают самозанятые водители. То есть, это частник на своем личном автомобиле. И мы прекрасно понимаем, что экономические возможности и потенциал, возможность возместить ущерб в случае причинения вреда здоровью — он несопоставим», — отметил директор сервиса заказов такси Максим Шушарин.

По новой страховке пассажир сможет получить уже до двух миллионов рублей. И полис обещает быть недорогим — в пределах десяти тысяч. Но уже сейчас участники рынка говорят о множестве недоработок.

«Невозможно прерывать и возвращать стоимость этого полиса. То есть, водитель, допустим, в арендной компании взял машину, поработал месяцок, уехал на юг отдыхать, потом вернулся — у него уже другая машина будет. И нужно по второму разу», — считает руководитель таксопарка Андрей Белов.

Кроме того, по мнению экспертов, есть и другие подводные камни.

ОСГОП — это ведь не только страхование жизни и здоровья, но и имущества пассажира, того же самого мобильного телефона. А это открывает большое поле для мошенничества. Ведь любая кочка, неровность, лежачий полицейский, да и экстренное торможение, а дальше клиент говорит, что разбил телефон во время поездки, а по страховке положена компенсация.

Сторонники введения еще одной страховки утверждают: интересы пассажиров — прежде всего.

Защитники прав потребителей считают, что большинство водителей специально не регистрируются. Это им позволяет уходить от налогов. А агрегаторы вынуждены с ними работать, ведь такси в городах и так не хватает.

«Водители, особенно самозанятые, пренебрегли этим требованием, сознательно пошли на шантаж, поставив власти перед фактом, что свыше не готовы. Это говорит о недобросовестной позиции, некорректном подходе и это, конечно, не должно быть поводом для отмены вступлением в действие новых правил», — заявил председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

При этом, как прогнозируют участники рынка, до 10% водителей покупать полис ОСГОП не станут и, что называется, уйдут в тень. А значит, число машин на линии сократится, что снова вызовет рост цен. Средняя стоимость поездки за год и так увеличилась на 40%.