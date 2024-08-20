Инженеры ВС РФ заминировали подступы к Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Действия российских военных призваны заблокировать врагу проход к территории.
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки «Север»
Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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