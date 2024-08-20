Теперь Джоли: дочь Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Дочь Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца

Теперь Джоли: дочь Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

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Шайло планировала быстрее получить новый паспорт, но из-за ошибки в документах процесс затянулся почти на три месяца.

Дочка голливудского актера Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца и теперь в ее документах значится фамилия звездной мамы Анджелины Джоли, сообщило издание People.

Шайло подала документы об изменении своих данных сразу после того, как ей исполнилось 18 лет. Это случилось в мае. Три месяца девушка ждала новых документов, могла получить их раньше, но появились проблемы из-за ошибки. Как на это отреагировал актер, до сих пор неизвестно.

Стоит отметить, что отношения Питта с детьми испортились после развода с Джоли. Процесс длился несколько лет и сопровождался многочисленными скандалами, которые сказались на общении актера с наследниками.

Те выбрали сторону Анджелины и всячески это демонстрируют. Например, 15-летняя Вивьен, принимая участие в бродвейском мюзикле, указана на афише как Вивьен Джоли. Аналогичную позицию занял самый старший сын звезд Мэддокс.

Эксперты считают, что юридических препятствий для отказа от фамилии Питта у Шайло нет.

Всего у знаменитостей шестеро детей, троих из которых пара усыновила: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 15-летние двойняшки Вивьен и Нокс.

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