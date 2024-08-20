Боевики ВСУ атаковали Горловку: два человека в тяжелом состоянии

Пострадавших увезли в больницу.

Два жителя Горловки пострадали этим утром при ударе ВСУ. Беспилотник сбросил боеприпас на гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА он моментально вспыхнул. После того, как машину потушили, от нее практически ничего не осталось.

Раненых в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас на месте работают оперативные службы.