Боевики ВСУ атаковали Горловку: два человека в тяжелом состоянии
Боевики ВСУ сбросили снаряд на гражданский автомобиль в Горловке
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
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Пострадавших увезли в больницу.
Два жителя Горловки пострадали этим утром при ударе ВСУ. Беспилотник сбросил боеприпас на гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА он моментально вспыхнул. После того, как машину потушили, от нее практически ничего не осталось.
Раненых в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас на месте работают оперативные службы.
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