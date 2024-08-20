Российский Су-34 ударил по пункту управления и складу ВСУ в Сумской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Удар был нанесен при помощи авиационных бомб.

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик ВС РФ Су-34 уничтожил пункт управления и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры удара публикует Минобороны России.

«20 августа в ночное время в районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — уточняется в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Удар был нанесен при помощи авиационных бомб на универсальных модулях планирования и коррекции (УМПБ). После сообщения о том, что сам склад и находившиеся на нем боевики были уничтожены, истребитель-бомбардировщик вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипажи Су-34 уничтожили отряды ВСУ в приграничье Курской области.

Тема:
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