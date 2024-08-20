«Тщательный контроль»: в России планируют разработать ГОСТ продуктов для веганов

Сейчас наблюдается мода на ЗОЖ и бум популярности продуктов, в состав которых не входят компоненты животного происхождения.

В России появится ГОСТ продуктов для веганов. Новые стандарты представили сегодня в пресс-центре «Известий».

Как говорят инициаторы, в нашей стране сейчас мода на ЗОЖ и бум популярности продуктов, в состав которых не входят компоненты животного происхождения. На этом пытаются играть коммерсанты.

«Мы сделали систему добровольной сертификации, которая послужит дальнейшем основанием для включения ГОСТ и, само собой, более тщательного контроля за продуктами, которые изготавливаются в рамках нашего рынка. Задача — не сделать регулирование ради регулирования, а сделать, во-первых, удобство для производителей и сделать максимально прозрачно понятно процесс изготовления продукции для потребителей», — заявил глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Аретм Пономарев.

Разработчики стандартов изучили мировой опыт. Например, побывали в монастыре на Тайване, где люди питаются только вегетарианской пищей.