Четыре «всадника апокалипсиса»: какие эпидемии влияли на ход мировой истории

В прежние времена без должного лечения и гигиены людей ждала страшная смерть от различных болезней. За всю историю человечества было несколько недугов, которые уносили жизни целых цивилизаций.

За всю историю человечества было несколько инфекций, которые уносили миллионы жизней и влияли тем самым на ход мировой истории. Такие эпидемии подвергали опасности целые цивилизации. Об этом рассказал академик РАН Юрий Лобзин для aif.ru.

По его словам, самыми масштабными в истории являются четыре эпидемии.

Прежде всего, стоит упомянуть тропическую малярию, которая появилась в первом веке нашей эры, в результате которой вымерла значительная часть поселения в южной части Апеннинского полуострова. Из-за болезни данные районы Италии были заброшенными до начала 20 века. Кроме того, когда малярия достигла европейского континента, она привела в упадок целую Греческую цивилизацию.

В шестом веке нашей эры Европу потрясла новая напасть: появилась чума Юстиниана, которая «выкосила» значительную часть Римской империи. Более того, население восточной части империи сократилось почти вдвое.

Позже конкистадоры занесли в Америку оспу, которая, в свою очередь, погубила империю инков. К 1520 году от этой болезни погибли более трех миллионов индейцев. Через 50 лет население Центральной Мексики сократилось в десять раз, а через пятьдесят лет — еще вдвое.

Позже людей настигла эпидемия сифилиса, которая привела к концу эпоху Возрождения.

Что касается современности, то сейчас человечество гораздо лучше подготовлено к подобного рода недугам. Теперь люди имеют больше представление о личной гигиене. Кроме того, у нас есть антибиотики и вакцины, которые помогают взять под контроль многие болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе предупредили о приближении новой «черной чумы».