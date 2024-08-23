SHAMAN установил рекорд, исполняя песню на своем концерте

Исполняя русскую народную песню «Ой, то не вечер» певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, тянул ноту на протяжении 29 секунд и дотянул до рекорда. Об этом музыканта и его зрителей известил главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко, вышедший на сцену после выступления.

«На ваших глазах был установлен новый рекорд! Наибольшая продолжительность пения одной ноты при исполнении песни на русском языке в рамках концерта... Объявляю рекорд официально зафиксированным!» — заявил представитель организации.

Описание изображения. ИЗВЕСТИЯ / КАРИНЭ ГЕВОНДЯН

Концерт SHAMAN состоялся на Красной площади и был приурочен к Дню Государственного флага России.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN спел дуэтом с 11-летним Егором Бахаревым, отец которого героически погиб в зоне СВО. Певец познакомился с мальчиком 9 мая, в День Победы. Его история и талант тронули артиста, и SHAMAN дал слово, что напишет песню, которая будет посвящена его отцу и всем тем, кто отдал жизнь за Родину.