В Ботсване добыли один из крупнейших в истории алмазов

В Ботсване найден один из самых больших алмазов в истории добычи драгоценных камней! 2492 карата. Это почти полкило! Не понятно, удастся ли сохранить камень целиком во время обработки. Поэтому у него пока нет собственного имени. По этой же причине сложно определить и стоимость. Приблизительно, в переводе на рубли — два с половиной миллиарда.

На сегодняшний день он уступает лишь знаменитому камню Куллинан, добытому в ЮАР более века назад. Многие из его ограненных осколков были инкрустированы в драгоценные принадлежности британской короны. Крупнейший, например, украшает скипетр короля Эдуарда VII.

Ранее 5-tv.ru писал, что в недрах Меркурия скрывается 18-киломеровый слой алмазов. К такому выводу пришла международная группа ученых, объединяющая китайских и бельгийских специалистов. 18-киломеровый слой алмазов появился из-за воздействия на ядро планеты огромных температур и давления. Такой вывод исследователи сделали, обработав данные с космического зонда NASA и после проведения ряд научных экспериментов.