Правительство России сделает патенты на изобретения выгодными для владельцев

Найден новый способ развить отечественное производство и, соответственно, укрепить систему импортозамещения.

Российское правительство взялось еще активнее стимулировать изобретателей и занялось разработкой мер, которые сделают патенты выгодными для их владельцев. Об этом сообщается в материале URA.RU со ссылкой на заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина, прозвучавшие на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым. По мнению экспертов, одним из важнейших вопросов в этой сфере является вознаграждение разработчиков, которые поставляют на рынок новые высокотехнологичные продукты.

Как отметил Мишустин, интеллектуальная собственность стала главным экономическим активом, за него сегодня борются буквально все страны мира. На этом основании он видит перспективу экономического роста в развитии институтов поддержки той самой интеллектуальной собственности. Необходимо помогать ученым, инженерам, новаторам защищать их права. И те, кто это делает, по словам премьер-министра, находятся «на переднем крае».

«Технологический, промышленный, экономический, научный суверенитет страны базируется на правах на интеллектуальные патенты, на средства интеллектуального труда… И здесь, конечно, очень важна роль Роспатента», — заявил он.

Михаил Мишустин особенно выделил роль цифровизации работы ведомства в упомянутых процессах — важно упростить систему оформление документов в Роспатенте. Владельцам разного рода изобретений нужно получать выгоду. В сфере должны работать строгие «принципы справедливости», их и надо положить в основу технического и прочего инструментария службы.

«Хочется, чтобы люди, кто создает нужные всем продукты интеллектуального труда, получали соответствующие их изобретениям доходы, которые должны им причитаться», — заключил глава правительства.

Как заметил кандидат экономических наук Михаил Беляев, российский рынок лишился многих западных компаний, но одновременно вступил в новую веху технической революции. Очевидно, что изобретателей необходимо стимулировать. По мнению эксперта, любому из них нужна патентная защита, и, судя по росту заявок, она успешно реализуется. Однако возможности заработка для новаторов все еще ограничены, и стране требуется система получения дохода от каждого использования конкретного изобретения, близкая к системе авторских отчислений композиторам и поэтам за прослушивание и исполнение их творческого продукта.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о востребованной за границей столичной продукции.