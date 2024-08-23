На Останкинской башне включили подсветку в честь окончания Курской битвы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 107 0

Одно из решающих сражений, переломных в истории Великой Отечественной войны, завершилась 81 год назад.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На фасаде Останкинской башне включилась тематическая подсветка, посвященная окончанию Курской битвы 23 августа 1943 года. Число «81» на красном фоне обозначает очередную годовщину одного из важнейших событий в истории Великой Отечественной войны (ВОВ).

Подобные подсветки в этот день включатся и на других телебашнях по всей стране, что станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области. Помимо Останкинской в красные тона окрасятся телебашни в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Махачкале, Нальчике, Оренбурге, Перми, Петербурге, Саратове, Сочи, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и многих других городах.

Курская битва, которая иначе называется битвой на Курской дуге, продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала решающим, переломным моментом в ходе ВОВ. Во время сражения Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и более 3,7 тысячи самолетов. Германия утратила стратегическую инициативу, а соотношение сил на фронте изменилось в пользу Красной Армии, после чего открылась возможность для стратегического наступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР.

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