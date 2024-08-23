На Останкинской башне включили подсветку в честь окончания Курской битвы

На фасаде Останкинской башне включилась тематическая подсветка, посвященная окончанию Курской битвы 23 августа 1943 года. Число «81» на красном фоне обозначает очередную годовщину одного из важнейших событий в истории Великой Отечественной войны (ВОВ).

Подобные подсветки в этот день включатся и на других телебашнях по всей стране, что станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области. Помимо Останкинской в красные тона окрасятся телебашни в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Махачкале, Нальчике, Оренбурге, Перми, Петербурге, Саратове, Сочи, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и многих других городах.

Курская битва, которая иначе называется битвой на Курской дуге, продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала решающим, переломным моментом в ходе ВОВ. Во время сражения Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и более 3,7 тысячи самолетов. Германия утратила стратегическую инициативу, а соотношение сил на фронте изменилось в пользу Красной Армии, после чего открылась возможность для стратегического наступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР.