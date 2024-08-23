Грозная боевая машина: как работают расчеты «Града» ВС РФ в зоне спецоперации
У противника нет шансов скрыться от удара.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Российские подразделения продолжают наступление на южнодонецком направлении СВО. Продвижение штурмовых отрядов обеспечивает работа ракетных установок «Град». Вместе с расчетом одной из них на передовую отправился и корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
Вместе с командиром боевой машины осматриваем повреждения на кузове. Казалось бы, техника после такого не живет, но «Град» доказывает обратное.
— Такие вот дыры оставляет шрапнель?
— Да, шрапнель. Есть шрапнель-шарики, дырочки вот.
— То есть, у вас целая коллекция следов на кузове?
— Да.
Эта ракетная установка группировки «Восток» прошла все значимые сражения за последние два года. Она стреляла на запорожском направлении и под Донецком, поддерживала штурм Урожайного и Новомихайловки. И собрала столько отметин на кузове, что кажется — это израненный зверь. Но такое впечатление обманчиво — это по-прежнему грозная боевая единица.
Каждый раз, когда видишь такую технику, поневоле проникаешься к ней уважением, потому что в чем дело — пробоины, везде, на ней живого места нет. Вот пробоина — это от крупного осколка, это шрапнель. И, тем не менее, она ездит и выполняет свои боевые задачи.
Сейчас легендарный «Град» поддерживает наступление наших сил на южнодонецком направлении. Камчатские артиллеристы работают по площадям. Но бывали и случаи, когда попадали по отдельным единицам вражеской техники.
«Если прямое попадание, бывает просто рядом по касательной пройдет, потом уже ствольная техника его добивает», — рассказал старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Андромед».
Активность беспилотников-камикадзе в Донбассе беспрецедентная, поэтому изрядно послужившую машину морской пехоты Тихоокеанского флота оснастили системой радиоэлектронной борьбы, которая включается каждый раз, когда «Град» выезжает из укрытия.
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