Под прицелом: операторы БПЛА вытесняют боевиков ВСУ с позиций под Северском

Именно от работы беспилотников зависит координация действий на поле боя и, естественно, организация атак. Вот, например, на северском направлении в небе действуют сразу несколько групп дронов. Одни — это наблюдательные. Они следят за каждым действием противника и должны вовремя предупредить, если боевики начнут контратаку. Вторые — обнаруживают цели и забрасывают окопы боеприпасами. О войне дронов — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Минуя разрушенные и искореженные дома и ухабистые грунтовые дороги, на огромной скорости заезжаем на северский участок. Сам город — в пяти километрах, бои идут уже на его подступах. Наш сопровождающий предупреждает — дальше будет жарковато.

По дороге — уже пешком. То, что фронт очень близко, становится понятно не только по постоянному писку детектора.

«От точки, где мы идем, — пара километров до противника. Он находится за несколькими лесопосадками. В нынешних реалиях — это довольно рискованные и опасные места. На фоне стрелковое оружие работает. Постоянные звуки прилетов», — говорит корреспондент.

А еще вся дорога усеяна сожженными машинами. Поэтому, когда на мониторе детектора появляется аббревиатура FPV, останавливаемся и осматриваемся. А дальше — бегом по открытому участку.

В кустах нас уже ждет взвод БПЛА 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Оператор с позывным Покемон только что посадил один дрон. Поднимает новый.

Дальше начинается наблюдение за окопами врага.

«Посадки, где мы наблюдаем, высокая активность. Выявляем цели. Дронов что у них — что у нас, не так уж и мало. Дело в том, что не поймешь, чьи это дроны. Наши или их. Они сильно пока не пугаются», — рассказал оператор беспилотника с позывным «Покемон».

И позволяют себе выходить на поверхность. Но любое движение — доклад на командный пункт. И сразу приказ артиллеристам.

На кадрах с дрона видно, как снаряды один за другим залетают в окопы. Все, кто там был, наверняка сильно пожалели, что решили показаться.

Операторы БПЛА и сами вполне могут побеспокоить противника. Боеприпасов для этого предостаточно. Есть даже банки из-под газировки, набитые тротилом. Они только издалека выглядят безобидно.

«Чека, выдергивается кольцо. Летит к цели, определенной. Зона поражения довольно-таки неплохая. Потому что здесь 450-500 граммов вещества, как бы сказать», — рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Большой».

Северск сейчас в полукольце, и жмут его наши с четырех сторон. Противник устал. Добить его здесь — дело чести. Особенно для командира БПЛА Большого, ведь Донбасс — это его дом.

«Защищать свою семью. Семья моя здесь, как бы сказать. Всем, кстати, передаю привет, кто меня знает», — сказал «Большой».