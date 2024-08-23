Поступили в больницу: данные о пострадавших при ЧП в ИК-19 под Волгоградом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 1 133

Двое пострадавших заложников из ИК-19 находятся в тяжелом состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; Telegram / Официальный аккаунт администрации Волгоградской области / rgn_34; 5-tv.ru

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Врачи делают все необходимое для спасения жизней.

Двое пострадавших заложников из ИК-19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев в видеообращении, которое публикует пресс-служба администрации региона.

«В больницу поступило четыре пострадавших работника УФСИН, два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека в средней степени тяжести», — уточнил Себелев.

Прямо сейчас врачи делают все необходимое для спасения жизней пострадавших, заключил министр.

Днем 23 августа в волгоградской колонии (ИК-19) города Суровикино несколько заключенных напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии и захватили заложников. В настоящий момент силовики планируют операцию по освобождению заложников в ИК-19.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из захваченной колонии. На них трое преступников, вооруженные заточками, разгуливают по двору исправительного учреждения, а на земле, со связанными за спиной руками, сидит окровавленный сотрудник ИК-19.

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