«Эта подлость не останется безнаказанной»: Захарова о предательстве Германии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 140 0

Захарова: предательство Германии по отношению к РФ не останется безнаказанным

«Эта подлость не останется безнаказанной»: Захарова о предательстве Германии

Фото: www.globallookpress.com / Алексей Витвицкий

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Берлин не только осудил Москву за начало спецоперации по защите Донбасса, но и стал накачивать оружием киевский режим.

Предательство, которое Германия совершила по отношению к России, не останется безнаказанным. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События».

Спикер МИД напомнила, что Россия построила трубопровод и начала поставлять Германии газ, чтобы страна могла развиваться. Берлин же, в ответ, не только стал осуждать Москву за проведение специальной военной операции, но и поставлять вооружение киевскому режиму.

«Такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю», — выразила убеждение Захарова.

На фоне событий середины прошлого века российско-германские отношения вызвали «зубной скрежет», подчеркнула представитель иностранного ведомства. И несмотря на то, что предыдущее руководство страны пыталось идти на диалог с Москвой, нынешние власти окончательно поставили в отношениях государств точку.

Ранее 5-tv.ru передавал сообщение СВР о том, что Германия, вместе с США, Великобританией и Польшей участвовала в подготовке нападения украинских боевиков на Курскую область.

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