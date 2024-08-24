На горящие очаги сбрасывают тонны воды.

В Туве сейчас тушат три десятка лесных пожаров. Пламя все ближе подбирается к селам. Любое промедление опасно. Спасателям приходится работать буквально на износ. Нужно успеть взять огонь в кольцо и не пропустить дальше. В самом центре событий оказался и корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Каждое новое утро колонна пожарных выдвигается в лес на борьбу с огнем. Самое сложное — это добраться к месту пожаров. Очень трудный рельеф — резкие спуски и подъемы. И в таком режиме бойцы проходят восемь километров в день. При этом еще нужно работать лопатами.

Пожар в лесу уже не тушат, а ловят. Открытого горения практически нет, тайга тлеет и дымит.

Нужно взять огонь в плотное кольцо и не выпустить на новые территории. Для этого лес пилят и раскапывают. Вокруг пепелища создают специальные минерализованные полосы — в первую очередь, территорию расчищают от упавших деревьев.

«Это кромка, рабочая кромка, она сейчас горит, ее обязательно надо выпиливать, и парни следом за мной убирают…» — объясняет десантник-пожарный Манского авиаотделения Эрик Карауш.

Доставить в горную тайгу тяжелую технику невозможно, поэтому работают исключительно вручную. Из инструмента — пилы и лопаты, которые предварительно затачивают.

Воду в горах не найти, поэтому прямо в лесу от местной реки у подножья протянули магистраль.

Из местной реки Дурген наладили подачу воды прямо в горы. Для этого на этом участке заглубили русло и дополнительно поставили плотину.

Сейчас с пожарами в республике борются почти 600 человек — это сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и добровольцы.

С воздуха прямо на пожар самолет Бе-200 раз за разом обрушивает тонны воды. Самолет-амфибия МЧС России специально прибыл в Тыву из Красноярска для борьбы с лесными пожарами.

«Основную работу, мы все понимаем, что выполняют наземные команды. Но гористая местность, в этих условиях им трудно попасть в некоторые районы, подняться на гору, принести с собой воду - мы максимально принимаем усилия, чтобы им помочь», — отметил командир воздушного судна Бе-200 Дмитрий Пушкарев.

Сейчас в регионе горит 15 тысяч гектаров тайги. Однако темп распространения огня постепенно замедляется.

«На наиболее пожароопасных направлениях в сторону населенного пункта мы выставили опорный пункт. Силы опорного пункта провели превентивные мероприятия по предварительному боевому развертыванию расчетов, а также ряд инженерных мероприятий, которые способствуют тушению пожаров», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Тыва Рустем Салахов.

В регионе действует режим ЧС, и пока надеяться на скорую победу над лесными пожарами не приходится — по прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю Тыву ждет жаркая и сухая погода.