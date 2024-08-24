Эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей стартует с сентября

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Более 37 процентов автосервисов РФ пожаловались на наплыв поддельных запчастей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В первый день осени в России стартует эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей. Как выяснили эксперты, именно при покупке горюче-смазочных материалов автовладельцам проще всего наткнуться на подделку. Массу контрафакта выявили и среди запчастей. Подделывают фильтры, свечи зажигания, детали подвески и многое другое. С проблемой столкнулись более трети автосалонов страны. Корреспондент «Известий» Павел Панов продолжит.

Андрей Сталмацкий, руководитель тюнинг-студии, хотел купить оригинальную деталь в два раза дешевле.

«Точно оригинал? Гарантии оригинальности даете? Китайский поставщик говорит: даем. Беру эту стойку — коробка Мерседес. Все наклейки и бирки, QR-коды — все на запчасти присутствует», — говорит предприниматель.

И главное: цена — 71 тысяча рублей, против 150 тысяч, если заказывать у официального производителя. Вот только прослужила такая запчасть ровно неделю. Продавец ожидаемо перестал отвечать. И таких историй по стране тысячи — подделки захлестнули рынок.

Этим летом опросили сотрудников более тысячи автосервисов в 27 регионах страны. Выяснилось, что почти половина специалистов сталкивается с поддельными запчастями. Хотя еще в прошлом году на контрафакт жаловался лишь каждый четвертый мастер по ремонту автомобилей. Доля фальсификата выросла в два раза.

Подделывают даже дешевые в производстве расходники.

«За последние полтора года мы измеряли ситуацию по автомобильным маслам и пришли к выводу, что около 50 процентов, ушедших самых известных брендов — 50 процентов подделок существует на рынке», — говорит Илья Плисов, член правления Союза автосервисов.

Злоумышленники получают колоссальную прибыль, разливая по канистрам низкокачественный, дешевый в производстве фальсификат.

«На втором месте — фильтры, порядка 35 процентов, в прошлом году было порядка 15 процентов. В среднем, рост по отдельным товарам — около 20 процентов. Все зависит от товарной группы», — говорит Никита Родионов, технический директор Международной сети автосервисов.

Детали подвески не выдерживают гарантийного пробега, радиаторы текут, тормозные колодки и диски иногда даже воспламеняются во время торможения. И определить некачественную деталь при покупке непросто. С этим не справляются даже профессионалы.

«Это контрафакт и это очень опасная история. Я сам в этом году стал заложником такой ситуации. Когда пришло время поменять катушки зажигания на моей машине по сроку и по возрасту, я решил отправиться на маркетплейс, потому что там дешево. Купил, все было запаковано, лейблы, надписи, бренды, все присутствовало. Они прожили две недели», — говорит Дмитрий Попов, член экспертно-рабочей группы при Правительстве России.

Некачественные детали приводят к дорогостоящим ремонтам, доля которых за последний год также увеличилась на 50 процентов.

«Есть смысл подержать в руках саму деталь, посмотреть качество изготовления, по возможности сравнить с гарантированно оригинальной», — объяснил Никита Гудков, заместитель главного редактора автомобильного журнала.

С первого сентября начнется эксперимент по маркировке автомобильных технических жидкостей и смазок, как это уже делают с шинами. Продлится он год. Тогда будет понятно, насколько эта мера эффективна для чистоты рынка.

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