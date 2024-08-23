На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Персонал станции заметил дефект на турбине.

На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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На Ростовской атомной электростанции отключили энергоблок номер один из-за дефекта на турбине, который удалось обнаружить персоналу. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

«23 августа в 15:34 мск энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины», — уточнили в Telegram-канале компании.

В пресс-службе подчеркнули, что нарушений при эксплуатации оборудования станции выявлено не было, а радиационный фон вокруг нее находится в нормальном состоянии.

Как только замеченная сотрудниками неисправность будет обнаружена, энергоблок вновь подключат к питанию и выведут на номинальную мощность. По данным системного оператора Юга, к 16:50 по московскому времени электроснабжение было полностью восстановлено после краткосрочного перебоя.

Отмечается, что в настоящий момент на Ростовской АЭС работают третий и четвертый блоки, поскольку второй с 24 августа будет выведен на плановый ремонт.

Ранее 5-tv.ru передавал слова российского лидера Владимира Путина, который заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую АЭС.

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На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

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