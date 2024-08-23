Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 47 0

Инцидентом уже заинтересовались в СК РФ.

Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Водитель автобуса Нальчик — Петербург заставил школьницу занять место на ступеньках транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата следственного комитета РФ.

В социальных сетях распространилась информация о ненадлежащем поведении водителя общественного транспорта по отношению к несовершеннолетней пассажирке. Девочка утверждает, что ей пришлось ехать на ступеньках автобуса, а также использовать пакет в качестве туалета, так как водитель отказывался делать остановки по ее просьбе.

«По данному факту следственными органами ГСУ СКР по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — заявили в пресс-службе правоохранительного органа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возбуждено дело в Балашихе после наезда подростка на женщину с ребенком. По предварительным данным, подросток купил в интернете ВАЗ 2109, а потом поехал в сторону ближайшего торгового центра «оттачивать навыки вождения». В процессе горе-водитель не справился с управлением и наехал на пятилетнего ребенка и его маму, а затем влетел в стену здания. 

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