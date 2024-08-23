Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W

Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Установлено, что воздушное судно взлетело с аэродрома в Уоддингтоне и направилось к российским берегам.

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС заметили над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar.

Уточняется, что воздушное судно с номером авиарейса RRR7223, принадлежащее королевским военно-воздушным силам Великобритании, в 12:06 мск взлетело с аэродрома в Уоддингтоне и направилось в сторону Черного моря.

Самолет в течение нескольких часов находился над западной частью черноморской акватории, после чего, предположительно, взял обратный курс к месту вылета.

Ровно месяц назад, 24 июля, сразу три самолета британских ВВС приблизились к государственной границе России над акваторией Черного моря.

Экипаж поднятого на их перехват истребителя Су-27 выяснил, что к российским берегам прилетели стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Eurofighter Typhoon. При приближении Су-27 они сменили курс и направились в сторону от российской границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Черном море недалеко от Сочи заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

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