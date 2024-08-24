Древнюю астрономическую обсерваторию обнаружили в Египте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

На севере Египта обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры

Древнюю астрономическую обсерваторию обнаружили в Египте

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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Находка датирована VI веком до нашей эры.

Археологи обнаружили на севере Египта крупную астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры. Об этом сообщает Al Ahram.

Уточняется, что древний научный объект расположен в храме Буто в районе археологических раскопок Телль-эль-Фарин в провинции Кафр-эш-Шейх. Он представляет собой построенное из глинобитного кирпича сооружение с центральным залом в виде буквы L и несколькими складскими помещениями.

По оценке специалистов, найденная обсерватория предназначалась для отслеживания движения небесных тел и демонстрирует глубокие астрономические познания древних египтян.

Недавно стало известно, что ученые расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью времен Вавилонии, обнаруженные более 100 лет назад на территории современного Ирака. Выяснилось, что местные жители в древности верили в способность предсказать будущее по небесным знамениям. К примеру, лунные затмения считались не только красивым зрелищем, но и знаком приближения беды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что археологи во время раскопок в египетской провинции Эль-Минья обнаружили фрагмент известняковой статуи фараона Рамзеса II высотой 3,8 метра.

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