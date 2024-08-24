Расчеты гаубиц Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как гаубицы Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Все участвовавшие в операции боевики были уничтожены.
Расчеты гаубиц Д-30 российских десантников сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе проведения разведки была обнаружена моторная лодка с шестью боевиками ВСУ. Беспилотники оперативно передали координаты артиллеристам. Удар был нанесен прежде, чем противник успел высадиться. Цель была уничтожена.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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