Расчеты гаубиц Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 187 0

Опубликовано видео, как гаубицы Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ в дельте Днепра

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Все участвовавшие в операции боевики были уничтожены.

Расчеты гаубиц Д-30 российских десантников сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе проведения разведки была обнаружена моторная лодка с шестью боевиками ВСУ. Беспилотники оперативно передали координаты артиллеристам. Удар был нанесен прежде, чем противник успел высадиться. Цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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