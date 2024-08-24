Пенсионерка зарезала подругу во время застолья под Петербургом

В Ленинградской области пенсионерка жестоко зарезала свою подругу во время застолья. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Кровавое убийство произошло в СНТ «Ладога». Правоохранители обнаружили там тело пожилой женщины 1961 года рождения. Подозреваемую удалось задержать быстро — ей оказалась подруга-одногодка убитой пенсионерки.

«Ее уличили в том, что после совместных возлияний женщина поссорилась с подругой и нанесла ей удар ножом в шею», — прокомментировал случившееся собеседник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого убийства пенсионерки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле серийного душителя Владимира Миргорода появилось пять новых жертв. В 2012 году суд в Москве приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы, его признали виновным в 18 убийства и серии изнасилований. Однако, как удалось установить следствию, на счету у душителя есть еще как минимум пять убийств.