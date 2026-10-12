Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 26 0

Артиллерия группировки «Запад» уничтожила технику ВСУ у Краснооскольского водохранилища.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.

В ходе воздушной разведки расчеты беспилотных систем обнаружили перемещение техники и живой силы противника. Координаты оперативно передали на огневую позицию. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» точными выстрелами уничтожили опорные пункты, технику с подкреплением и скопление живой силы ВСУ.

Кадры объективного контроля в режиме реального времени подтвердили поражение целей. Слаженная работа артиллеристов и операторов БПЛА позволила сорвать ротацию и нанести противнику потери в живой силе и технике.

Боевая работа продолжается: расчеты действуют с закрытых позиций, быстро меняют точки после выполнения задач и поддерживают наступление штурмовых подразделений. 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-С» поражают цели на расстоянии до 30 километров, имеют броневую защиту и высокую маневренность.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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