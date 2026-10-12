Нагрузки можно разделить: сколько минут в неделю нужно заниматься спортом

Эксперт Минздрава Дроздова: взрослым нужны минимум 150 минут активности в неделю

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова посоветовала взрослым заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Она подчеркнула, что регулярные физические упражнения способствуют поддержанию здоровья, укреплению иммунной системы, улучшению качества сна и снижению уровня тревожности.

«Взрослым рекомендуется уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю», — приводит слова Дроздовой РИА Новости.

Эксперт предложила выбирать доступные и приятные виды активности: прогулки, танцы, плавание, занятия дома. При этом важно учитывать состояние здоровья, физическую подготовку и возможность заниматься регулярно.

Например, можно распределить быструю ходьбу по 30 минут на пять дней. Если выделить полчаса сразу сложно, полезно начинать с небольших периодов: проходить часть дороги пешком, гулять в обеденный перерыв или планировать короткую вечернюю прогулку с близкими.

Специалист подчеркнула, что нагрузку следует увеличивать постепенно. При заболеваниях или ограничениях подходящий режим стоит подбирать вместе с врачом.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что постоянное напряжение в теле многие списывают на усталость, но если мышцы долго остаются в сокращенном состоянии, организм получает дополнительную нагрузку. Причиной бывает не только физическая активность, но и стресс, работа за компьютером, а также неправильная поза во время работы.

Специалисты советуют менять активность, делать перерывы, гулять, выполнять растяжку, высыпаться и справляться со стрессом. При сильной боли или ограничении движений стоит обратиться к врачу.

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