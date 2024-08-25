Пять человек погибли, 12 ранены после удара ВСУ по белгородскому поселку Ракитное

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 114 0

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Ракитное Белгородской области

Пять человек погибли, 12 ранены после удара ВСУ по белгородскому поселку Ракитное

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Среди пострадавших — есть несовершеннолетние. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В результате атаки ВСУ на поселок Ракитное в Белгородской области пять человек погибли, а шесть находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«12 человек мирных жителей ранены, девять из них госпитализированы, шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице. Наши врачи стараются стабилизировать состояние раненых», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, среди получивших ранения есть еще несовершеннолетние — это трое детей, одному из них 12 лет.

В медучреждения поступают люди с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. Всем им оказывают необходимую помощь.

Известно, что в результате атаки повреждены десять частных домов, два коммерческих объекта, четыре легковых автомобиля и газопровод. Жители населенных пунктов Ракитное, Борисполье и Новоленинское временно остаются без газа. Аварийные службы в ближайшее время примутся за восстановительные работы.

Губернатор также принес соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Он пообещал помочь каждой семье, которая оказалась в непростой ситуации.

Кроме того, в Следственном комитете России сообщили, что после атаки ВСУ было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что въезд в пять населенных пунктов Белгородской области закроют с 19 августа.

Пять человек погибли, 12 ранены после удара ВСУ по белгородскому поселку Ракитное

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Последствия атаки ВСУ на поселок Ракитное в Белгородской области

Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov

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Последствия атаки ВСУ на поселок Ракитное в Белгородской области

Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov

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Последствия атаки ВСУ на поселок Ракитное в Белгородской области

Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov

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