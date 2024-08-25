Умер создатель ракетного комплекса «Искандер-М»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 169 0

Главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Мамалыга умер в возрасте 91 года

Умер создатель ракетного комплекса «Искандер-М»

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Рунов

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Олег Мамалыга с начала 1960-х годов участвовал в разработке советского и российского ракетного оружия.

Главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни. Трагическую новость сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

«Руководство и коллектив холдинга „Высокоточные комплексы“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в официальном Telegram-канале предприятия.

Причины смерти, дата и место похорон не уточняются.

Олег Мамалыга родился 4 апреля 1933 года. После школы окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «инженер-ракетчик» и по распределению попал в Специальное конструкторское бюро в Коломне. Здесь он работал на протяжении всей жизни.

Первыми проектами с участием Мамалыги стали противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРС) «Шмель» и «Малютка», принятые на вооружение в начале 1960-х.

В дальнейшем Мамалыга участвовал в создании тактического комплекса «Точка», оперативно-тактических комплексов «Ока», «Ока-У», «Искандер-М», а также межконтинентальной ракеты «Гном».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скончался генерал-майор Древаль, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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