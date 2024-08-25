«Засыпаю в пять утра»: SHAMAN пожаловался на бессонницу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 518 0

SHAMAN заявил, что в последнее время страдает бессонницей

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф

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Такая проблема у артиста возникла впервые.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN признался, что страдает бессонницей. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

По словам SHAMAN, ранее со сном у него проблем не было. Однако сейчас ему все сложнее лечь спать вовремя.

«Раньше засыпал в час — два, а сейчас я могу и в пять уже утра засыпать, могу и в шесть часов», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ярослав Дронов не носит обручальное кольцо, хоть и женат, поскольку боится потерять его во время выступлений. Единственное украшение, которое всегда с артистом — это крест на груди. Он неоднократно терял кольцо во время концертов. Причина — именно в его манере выступлений. На сцене он выкладывается на полную, поэтому украшения часто пропадали и их было трудно найти.

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