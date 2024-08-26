Российские пехотинцы захватили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Поддержку военнослужащим оказывали операторы беспилотников.

Штурмовые подразделения морских пехотинцев захватили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Времьевского выступа под Донецком. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Поддержку военнослужащим оказывали операторы беспилотников.

«Позывной у меня не просто так „Сокол“. Замечаю противника в радиусе километра и опорные пункты. Они не умеют прятаться и очень сильно опорники не скрывают. Масксеть видна издалека и они срубают свои же лесополки, в которых сидят», — рассказал оператор беспилотника с позывным «Сокол».

По данным самих штурмовиков из бригады морской пехоты, ВСУ на данном участке ослаблены.

«Противник отступает, бьем его. В основном мобилизованные попадаются, которые не хотят воевать, которых насильно призвали в ряды ВСУ», — рассказал командир взвода с позывным «Кот».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.