Расчеты «Градов» громят военную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчеты «Градов» наносят удары по военной технике ВСУ.
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артиллеристы наносят удары и оперативно покидают свои позиции, оставаясь невидимыми для врага.
Российские артиллеристы группировки войск «Север» работают в приграничье Курской области, уничтожая боевую технику и пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевых задач расчеты «Градов» уничтожают и замаскированные огневые позиции артиллерии противника, а также места хранения боеприпасов.
При этом, на «Грады» открыта постоянная охота дронами ВСУ, но артиллеристы надолго в одном месте не задерживаются, становясь невидимыми для них ни днем, ни ночью.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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