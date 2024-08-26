Расчеты «Градов» громят военную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 107 0

Опубликовано видео, как расчеты «Градов» наносят удары по военной технике ВСУ.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы наносят удары и оперативно покидают свои позиции, оставаясь невидимыми для врага.

Российские артиллеристы группировки войск «Север» работают в приграничье Курской области, уничтожая боевую технику и пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевых задач расчеты «Градов» уничтожают и замаскированные огневые позиции артиллерии противника, а также места хранения боеприпасов.

При этом, на «Грады» открыта постоянная охота дронами ВСУ, но артиллеристы надолго в одном месте не задерживаются, становясь невидимыми для них ни днем, ни ночью.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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