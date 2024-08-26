Ценные трофеи: наши военные уничтожают или захватывают технику НАТО в зоне СВО

Шведскую БМП удалось подбить под Часовым Яром.

За минувшие сутки в зоне спецоперации враг потерял около двух тысяч боевиков на разных направлениях. Наши военные постепенно продвигаются вперед и с каждым днем улучшают свои позиции, пополняя при этом арсеналы ценными трофеями. Об одном из таких — натовской боевой машине пехоты — расскажет корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Эту 30-тонную махину на западе называют, чуть ли не главной надеждой европейской военной промышленности. Шведская SF или CV-90 до начала боевых действий на Украине считалась непобедимой БМП, и, по замыслу скандинавских конструкторов, солдаты ВСУ должны были это подтвердить наглядно. Но, как обычно, на реальном поле боя все пошло не по плану.

Шведскую машину под Часовым Яром из строя вывел наш штурмовик с помощью ручного пускового гранатомета. Удар был нанесен вот сюда, в ходовую часть. А после этот БМП добили наши FPV-дроны. Вот видим несколько отверстий в башне. На борту БМП, помимо боекомплекта, пулеметных лент и различных медицинских принадлежностей, наши бойцы обнаружили амуницию одного из членов экипажа. Вот его каска с желто-синим флагом и бронежилет, по которому можно понять, что у боевика ВСУ был позывной «Шеф», а звали его Николай.

Но самой интересной находкой оказался потрепанный блокнот, где Николай, или Мыкола, записывал все передвижение экипажа. Откуда будут стрелять, где высадят пехотинцев и сколько боекомплекта осталось.

Подбили ее под Часовым Яром бойцы 200 гвардейской мотострелковой бригады еще ранней весной, когда грунт был более вязкий и деревья голые. Плюс фронт долгое время стоял, поэтому забрать металлический шведский сувенир не удавалось. Но в течение нескольких недель наши штурмовики выгнали врага и смогли подогнать инженерную технику.

Поставить ее на ход можно, но займет это много времени. Хотя бойцам 200-й бригады, как они сами признаются, такой экземпляр с 40-миллиметровой пушкой и усиленной броней на фронте точно бы не помешал. Изучить его функционал наши воины уже успели.

«Это да, действительно, одна из лучших машин НАТО. Она одна из новых машин НАТО. Сама по себе она имеет не просто броню, а еще и дополнительную защиту. Имеет тепловизионные фартуки, которые защищают машину от излучения инфракрасного», — говорит военнослужащий с позывным «Черемуха».

Судьба CV-90 такая же, как и у всего подбитого ранее натовского арсенала. БМП передадут сначала специалистам для подробного изучения, а затем она поедет на выставку.