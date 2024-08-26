Два человека пострадали в результате пожара на нефтезаводе в Омской области
Площадь возгорания достигла одной тысячи квадратным метров.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
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Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омской области. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Площадь возгорания на НПЗ достигла одной тысячи квадратных метров. Сейчас там работают 15 расчетов пожарных расчетов.
В частности, на месте работают пожарная служба и средства автоматизированного пожаротушения, они оперативно локализуют огонь.
В пресс-службе завода уточнили, что предприятие работает в штатном режиме.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале отметил, что причины инцидента устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров. В ликвидации стихийного бедствия задействованы почти 400 специалистов и более 100 единиц техники.
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