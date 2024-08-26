Два человека пострадали в результате пожара на нефтезаводе в Омской области

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омской области. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Площадь возгорания на НПЗ достигла одной тысячи квадратных метров. Сейчас там работают 15 расчетов пожарных расчетов.

В частности, на месте работают пожарная служба и средства автоматизированного пожаротушения, они оперативно локализуют огонь.

В пресс-службе завода уточнили, что предприятие работает в штатном режиме.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале отметил, что причины инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров. В ликвидации стихийного бедствия задействованы почти 400 специалистов и более 100 единиц техники.