Умер бывший тренер сборной Англии по футболу

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 49 0

Экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет

Умер бывший тренер сборной Англии по футболу

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Frustaci

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Причиной стал рак поджелудочной железы.

Шведский тренер по футболу Свен-Йоран Эрикссон, возглавлявший сборную Англии, скончался. Соответствующая информация появилась на его личном сайте.

«Сегодня утром наш отец Свен-Йоран Эрикссон мирно заснул в своем доме в Бьеркефорсе за пределами Солнца. Он долгое время храбро боролся со своей болезнью, но теперь она подошла к концу», — говорится в сообщении.

В январе 2024 года Эрикссон сообщил, что серьезно болен. У него был диагностирован неоперабельный рак поджелудочной железы. 26 августа он умер.

За время своей карьеры Свен-Йоран Эрикссон был тренером клубов «Бенфики», «Лацио», «Ромы», даже возглавил команду «Ливерпуль», когда болезнь уже начала прогрессировать.

Кроме того, он становился самым молодым тренером-чемпионом Кубка УЕФА.

Ранее 5-tv.ru писал, что 31-летний футболист сборной Египта Рефаат умер после остановки сердца. В марте Рефаат в конце матча чемпионата страны потерял сознание, после чего был госпитализирован. Все это время он находился в коме.

 

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