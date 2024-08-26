Умер бывший тренер сборной Англии по футболу

Экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет
Фото: www.globallookpress.com / Fabio Frustaci
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Причиной стал рак поджелудочной железы.
Шведский тренер по футболу Свен-Йоран Эрикссон, возглавлявший сборную Англии, скончался. Соответствующая информация появилась на его личном сайте.
«Сегодня утром наш отец Свен-Йоран Эрикссон мирно заснул в своем доме в Бьеркефорсе за пределами Солнца. Он долгое время храбро боролся со своей болезнью, но теперь она подошла к концу», — говорится в сообщении.
В январе 2024 года Эрикссон сообщил, что серьезно болен. У него был диагностирован неоперабельный рак поджелудочной железы. 26 августа он умер.
За время своей карьеры Свен-Йоран Эрикссон был тренером клубов «Бенфики», «Лацио», «Ромы», даже возглавил команду «Ливерпуль», когда болезнь уже начала прогрессировать.
Кроме того, он становился самым молодым тренером-чемпионом Кубка УЕФА.
Ранее 5-tv.ru писал, что 31-летний футболист сборной Египта Рефаат умер после остановки сердца. В марте Рефаат в конце матча чемпионата страны потерял сознание, после чего был госпитализирован. Все это время он находился в коме.
78%
0.17 102.49
0.88
Нашли ошибку?