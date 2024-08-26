Обвиняемый в подрыве авто в Москве внесен в список террористов и экстремистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Евгений Серебряков* в июле организовал покушение на российского военнослужащего, после чего был пойман и осужден.

Обвиняемый в подрыве авто в Москве внесен в список террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости

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Обвиняемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве Евгений Серебряков* внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в базе данных Росфинмониторинга.

Рано утром 24 июля во дворе столичной многоэтажки подорвался Toyota Land Cruiser. За рулем находился военнослужащий, а на пассажирском сидении — его супруга. От мощной взрывной волны в квартирах первых этажей повыбивало окна, повреждения получили стоявшие рядом машины, а самому военному оторвало конечности.

Подрывником оказался Евгений Серебряков, который после взрыва успел сбежать в Турцию, однако уже 25 июля его экстрадировали обратно в Россию. На допросе он признался, что совершил подрыв автомобиля по заданию украинских спецслужб.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Сам Волков живет за пределами РФ. Из страны он уехал в 2019 году после возбуждения против него уголовного дела. В 2021 году суд заочно арестовал Волкова и объявил в международный розыск.

* — признан в РФ экстремистом и террористом

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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