Обвиняемый в подрыве авто в Москве внесен в список террористов и экстремистов

Обвиняемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве Евгений Серебряков* внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в базе данных Росфинмониторинга.

Рано утром 24 июля во дворе столичной многоэтажки подорвался Toyota Land Cruiser. За рулем находился военнослужащий, а на пассажирском сидении — его супруга. От мощной взрывной волны в квартирах первых этажей повыбивало окна, повреждения получили стоявшие рядом машины, а самому военному оторвало конечности.

Подрывником оказался Евгений Серебряков, который после взрыва успел сбежать в Турцию, однако уже 25 июля его экстрадировали обратно в Россию. На допросе он признался, что совершил подрыв автомобиля по заданию украинских спецслужб.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Сам Волков живет за пределами РФ. Из страны он уехал в 2019 году после возбуждения против него уголовного дела. В 2021 году суд заочно арестовал Волкова и объявил в международный розыск.

* — признан в РФ экстремистом и террористом

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга