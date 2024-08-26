Отец убитой в Одинцово девушки рассказал о зарезавшем ее американце

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 193 0

Елена рассказывала родным, что без ума от своего избранника, и готовилась вскоре выйти за него замуж.

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Убитая в Одинцово девушка планировала выйти замуж 8 октября, однако передумала, когда ее избранник показал ей свою истинную, тираническую сущность. Об этом 5-tv.ru рассказал ее отец Сергей.

По словам мужчины, его дочь недавно сообщила, что встретила мужчину, американца, от которого «без ума» и с которым намерена строить серьезные отношения. Елена и ее избранник даже подали заявление в ЗАГС, свадьба должна была состояться 8 октября.

Однако вскоре после этого американский возлюбленный продемонстрировал девушке другую сторону характера. Между молодыми людьми произошел конфликт, после которого избранник начал преследовать девушку.

«По приезде в Москву она узнала, что он не такой человек, за кого себя выдавал. <…> Она говорила, что он тиран какой-то. Все вещи повыбрасывал. Очистил квартиру полностью. Контролировал каждый ее шаг. Он заставлял удалять фотографии подруг ее с телефонов. Писала, что он неадекватный. Она боялась его в конце уже», — рассказал отец.

Тело девушки с множественными колото-резаными ранами обнаружили 22 августа на лестничной клетке жилого дома в Одинцово. Предположительно, американец расправился с возлюбленной прямо у двери квартиры. Известно, что пара постоянно ругалась, но собиралась пожениться.

Однако незадолго до гибели девушка начала сомневаться в своем выборе. Вероятно, именно отказ выйти замуж за американца и стал для нее роковым.

Он успел сбежать в Турцию, но вскоре там его задержали местные правоохранители. Сейчас решается вопрос об отправке подозреваемого в Россию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитую американцем в Одинцово девушку похоронили в Волгоградской области.

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