Весь покрытый зеленью: Таганрог атаковали комары-звонцы
В Таганроге отмечается нашествие особенных комаров
Фото, видео: Кутузов Михаил/ ТАСС; 5-tv.ru
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От них негде скрыться, улицы кишат насекомыми.
Российский город Таганрог превратился в настоящий ад для тех, кто страдает энтомофобией или боязнью насекомых. Город атаковали полчища зеленых комаров.
Кровососущие насекомые сегодня в Таганроге везде — на окнах, на стенах, на машинах. Тротуары буквально покрыты ковром, словно сотканным из полчища комаров.
Картина, действительно, кошмарная, но местные жители могут быть спокойны. Их родной город атаковали полчища так называемых комаров-звонцов, они совершенно не опасны для человека. Эти насекомые даже не кусаются и не переносят никакие болезни. Что касается небывалого количества звонцов в Таганроге, это объясняется просто: нашествие насекомых связано с чрезмерно жарким летом (а также сулит несуровую зиму).
Ранее 5-tv.ru писал, какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны. Среди таких назывались чесоточные клещи, а также клещи демодекс, которые, к примеру, вызывают кожное заболевание демодекоз.
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