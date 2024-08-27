ВС РФ уверенно теснят противника в зоне проведения спецоперации.

Расчет ЗРК «Тор-М2» в круглосуточном режиме обеспечивают сухопутным войскам в приграничье Курской области надежный щит от угроз с воздуха. Самые яркие кадры — (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты зенитного ракетного комплекса эффективно борются с разведывательными и ударными беспилотниками, а также баллистическими ракетами противника.

Использование современной радиолокационной техники на борту комплекса позволяет расчету легко обнаружить воздушные цели в своей зоне ответственности и уничтожить их.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.