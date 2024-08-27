Марк Цукерберг признал попытки администрации Байдена надавить на Facebook*

По словам основателя Meta*, власти планировали цензурировать сообщения американских пользователей.

Основатель Meta* Марк Цукерберг заявил о давлении со стороны администрации президента США Джо Байдена на соцсеть Facebook*. По его словам, власти Вашингтона намеревались подвергать цензуре сообщения пользователей. Он также пригрозил членам Палаты представителей прекращением пожертвований для местных властей и, соответственно, помощи в организации выборов.

Марк Цукерберг подчеркнул, что его целью остается политический нейтралитет. Однако сохранять его сложно, так как Белый дом вот уже несколько месяцев пытается повлиять на команду корпорации.

В частности, отмечается, что администрация Байдена хочет регулировать публикации контента, относящегося к темам Covid-19, в том числе, юмор и сатиру. Также демократы «выражали большое недовольство», когда сотрудники Meta* не соглашались с условиями цензурирования.

«Я считаю, что давление со стороны правительства было некорректным, и сожалею, что мы не были более откровенны в этом вопросе», — сказал Цукерберг.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Париже основателя одного из самых популярных мессенджеров Telegram Павла Дурова, а также его сопровождающих — помощницы и телохранителя. И рассказывал, как в разных странах отнеслись к захвату.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.