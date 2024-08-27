«Заходил недавно»: Макрон оказался активным пользователем Telegram

Власти Франции используют мессенджер на протяжении десяти лет.

Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает активно использовать мессенджер Telegram, несмотря на арест его создателя Павла Дурова. Об этом сообщает издание The Politico со ссылкой на бывшего депутата правительства Франции.

Собеседник издания заявил, что члены правительства страны переписываются в Telegram на протяжении десяти лет.

Собеседник показал журналисту и свой телефон, в котором у него есть номер Макрона. В Telegram у президента отображается статус — «Заходил недавно».

24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже задержали предпринимателя Павла Дурова, у которого есть гражданство Франции. Выяснилось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного самолета главы Telegram.

Предположительно, арест Дурова связан с его отказом от сотрудничества с властями страны. Бизнесмена обвиняют в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Арест Дурову продлили еще на 48 часов, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спутницу и телохранителя Дурова допросили во Франции и отпустили.